В Волгограде пройдет ярмарка вакансий для участников СВО

Напомним, что Волгоградская область одной из первых в стране приступила к созданию единой системы помощи участникам СВО и членам их семей. Сейчас им доступно свыше 35 мер поддержки по различным направлениям, в том числе медицинской и социальной реабилитации, трудовой адаптации.