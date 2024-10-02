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В Волгограде пройдет ярмарка вакансий для участников СВО

Военнослужащим и членам их семей помогут подобрать подходящие условия труда и пройти профориентационное тестирование.

На следующей неделе в Волгограде состоится Форум вакансий и трудовой адаптации для участников СВО и членов их семей. Организатором мероприятия выступает региональный филиал государственного фонда «Защитники Отечества».

Как сообщили представители организации в социальных сетях, участники форума смогут пообщаться с потенциальными работодателями и узнать об открытых вакансиях и возможностях переобучения. Искать новых сотрудников будут не только волгоградские предприятия и компании, но и учебные заведения.

Форум пройдет 10 октября на территории парка «Россия. Моя история» по адресу: ул. Набережная 62-й Армии, 1б. Начало в 11.00.

Напомним, что Волгоградская область одной из первых в стране приступила к созданию единой системы помощи участникам СВО и членам их семей. Сейчас им доступно свыше 35 мер поддержки по различным направлениям, в том числе медицинской и социальной реабилитации, трудовой адаптации.

С августа 2024 года сумма единовременной выплаты участникам спецоперации была увеличена в 3 раза — с 300 тыс. до 1 млн рублей. Вопросы, связанные с оказанием помощи военнослужащим, находятся на личном контроле губернатора Андрея Бочарова.

занятость