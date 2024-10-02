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Назван главный «регион-донор» туристов для Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт — РИА Новости Крым. Больше всего туристов в этом году приехали в Крым из Центрального федерального округа — 45% от всего потока гостей. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Ганзий на заседании президиума Государственного совета.

Источник: РИА "Новости"

«Основным “регионом — донором” является Центральный федеральный округ. Из него в Крым прибыли 45 процентов гостей», — цитирует главу ведомства пресс-служба профильного министерства.

Ганзий отметил, что треть гостей Крыма эти летом приехали на полуостров на санаторно-курортное лечение, чуть меньше — 28% — выбрали пляжный отдых на полуострове. Культурно-познавательный и активный виды туризма выбрали 18% и 15% туристов соответственно. При этом две трети туристов приехали в Крым уже не в первый раз.

Председатель крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь отметил, что за лето в Крыму отдохнули более 3,2 млн туристов, а за сентябрь — 641 тысяча человек, что значительно превышает прошлогодние показатели.

У нас также увеличилась глубина бронирования средств размещения, уже сейчас люди планируют свои новогодние праздники. На сегодняшний день средняя загрузка средств размещения составляет 52%", — написал он в своем Telegram-канале.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил, что за январь-сентябрь этого года Крым посетили 5,2 миллиона туристов, что на 20% больше показателей прошлого года. Две трети гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, четверть — по железной дороге, около 11% — по сухопутному коридору через новые регионы.

туризм и отдых