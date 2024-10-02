Назван главный «регион-донор» туристов для Крыма

Ганзий отметил, что треть гостей Крыма эти летом приехали на полуостров на санаторно-курортное лечение, чуть меньше — 28% — выбрали пляжный отдых на полуострове. Культурно-познавательный и активный виды туризма выбрали 18% и 15% туристов соответственно. При этом две трети туристов приехали в Крым уже не в первый раз.