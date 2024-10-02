Появится ли в Казахстане исламская ипотека

Что такое исламская ипотека?
Это финансовый продукт без ссудных процентов, жилье продается с закрепленной наценкой, в рассрочку. Надбавка к цене допустима, но не должно быть неустоек. Если клиент не сможет платить, то при реализации жилья он в любом случае получит долю, которую вложил, например, первоначальный взнос.
По словам директора филиала Союза строителей Казахстана в Астане Вячеслава Лазарева, исламские финансы — это быстро развивающееся направление мировой финансовой системы, охватывающее более 5% глобального денежного оборота, что составляет свыше $5 трлн. Эту систему активно используют страны Ближнего Востока, а также внедряют в США, Германии и Турции, где создаются гибридные ипотеки, сочетающие традиционные условия с принципами исламского финансирования.
В каких банках может появиться исламская ипотека
— Сейчас мы ведем переговоры с разными банками. Например, Алиф Банк готов поддержать наше предложение. Также Отбасы банк выразил готовность разработать пилотный проект совместно с Союзом строителей и Ассоциацией исламских застройщиков. В октябре будет создана рабочая группа. Основная задача — сделать так, чтобы условия по исламской ипотеке были такими же, плюс-минус, как и для традиционных клиентов Отбасы банка, но с соблюдением исламских принципов. Разумеется, участвовать в такой ипотеке могут все желающие казахстанцы, независимо от вероисповедания, — заметил спикер..