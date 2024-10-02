Появится ли в Казахстане исламская ипотека

— Сейчас мы ведем переговоры с разными банками. Например, Алиф Банк готов поддержать наше предложение. Также Отбасы банк выразил готовность разработать пилотный проект совместно с Союзом строителей и Ассоциацией исламских застройщиков. В октябре будет создана рабочая группа. Основная задача — сделать так, чтобы условия по исламской ипотеке были такими же, плюс-минус, как и для традиционных клиентов Отбасы банка, но с соблюдением исламских принципов. Разумеется, участвовать в такой ипотеке могут все желающие казахстанцы, независимо от вероисповедания, — заметил спикер..