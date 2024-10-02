В Красноярске на Брянской уберут бетонные блоки и улучшат водоотвод

Подрядчик рассказал, что здесь завершили установку бортовых камней, продолжается фрезерование проезжей части, начато устройство выравнивающего слоя покрытия и формирование тротуаров.
«Зашли сюда позже основных участков, чтобы ремонт не шёл в параллель с другими крупными магистралями и не ухудшал транспортную ситуацию в городе, — рассказал Владислав Логинов. — Важное из изменений — разделительные блоки на объекте заменим на брус. Это улучшит водоотвод и внешний облик улицы».
Глава города также поручил на до середины месяца доделать проезжую часть на других ремонтируемых улицах и проездах, внимательно подойти к приёмке работ и не оплачивать некачественные до устранения замечаний специалистов.
«Поставил первому заместителю Вадиму Войцеховскому задачу закончить работу с асфальтом, проезжей частью, тротуарами по всем объектам улично-дорожной сети до середины октября. Погодные условия непростые, но нужно чтобы работы по дорожному покрытию были проведены качественно и с учётом исполнения всех гарантийных обязательств», — отметил глава города.
Напомним, в этом дорожном сезоне в Красноярске приводят в порядок около 100 километров. Сейчас из более чем 70 участков готовы 55, ещё на 6 выполнено 80% от объёма работ и более.