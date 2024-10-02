В Красноярске на Брянской уберут бетонные блоки и улучшат водоотвод

«Зашли сюда позже основных участков, чтобы ремонт не шёл в параллель с другими крупными магистралями и не ухудшал транспортную ситуацию в городе, — рассказал Владислав Логинов. — Важное из изменений — разделительные блоки на объекте заменим на брус. Это улучшит водоотвод и внешний облик улицы».