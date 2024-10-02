Количество кредитов россиян смогут регулировать через бюро кредитных историй. Предполагается, что такая мера защитит от телефонных мошенников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».
Предполагается, что все изменения, которые происходят у клиента банка, будут сразу же, а не в течение двух дней, как сейчас, отражаться в бюро кредитных историй, и их смогут увидеть сотрудники любых банков. Это помешает выдать человеку, который стал жертвой мошенников, несколько крупных кредитов за короткий промежуток времени.
— Когда человек берет кредит в размере миллиона рублей и более и переводит их злоумышленнику, а потом остается должен кредитной организации вернуть этот кредит. При этом деньгами, которые он взял, передал мошенникам, он пользоваться не может. К сожалению, таких случаев много, и даже, казалось бы, люди с высшим образованием попадают в подобные ловушки, — рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Инициатива может войти в законопроект о потребительских кредитах, который в октябре будет внесен в Госдуму РФ.
Еще одно возможное изменение — «период охлаждения» для переводов любого рода. С начала года лимит составляет 1 млн рублей, но предлагается значительно понизить его — до 50 тысяч рублей.
— То есть не только кредит, который человек берет и переводит в адрес злоумышленника, но и любой перевод. Даже если у него были деньги на счете, он не брал кредит и вдруг под влиянием начал переводить, то и в этом случае, соответственно, должен быть определенный период охлаждения: чтобы человек еще раз подумал — стоит ему эти деньги кому-то отдавать. За время «охлаждения» человек прозреет. Пока предлагают приостановить операцию на несколько часов, но для больших сумм целесообразно срок увеличить, скажем, до двух дней, — объяснил Анатолий Аксаков.