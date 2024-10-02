Количество кредитов россиян смогут регулировать через бюро кредитных историй

— То есть не только кредит, который человек берет и переводит в адрес злоумышленника, но и любой перевод. Даже если у него были деньги на счете, он не брал кредит и вдруг под влиянием начал переводить, то и в этом случае, соответственно, должен быть определенный период охлаждения: чтобы человек еще раз подумал — стоит ему эти деньги кому-то отдавать. За время «охлаждения» человек прозреет. Пока предлагают приостановить операцию на несколько часов, но для больших сумм целесообразно срок увеличить, скажем, до двух дней, — объяснил Анатолий Аксаков.