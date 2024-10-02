В Новосибирске обсудили планы модернизации аэропортов России

Модернизация коснется и новосибирского аэропорта Толмачево.
Сейчас в России 228 аэропортов, к 2030 году их количество вырастет до 242. Кроме того, необходимо модернизировать 75 аэропортов приоритетного значения, на эти цели будет выделено 250 миллиардов рублей.
«Хочу вам сказать, что 28 аэродромов мы будем строить на условиях государственно-частного партнёрства. Таким образом, мы привлекаем около 100 миллиардов рублей внебюджетных средств», — сообщил заместитель председателя Правительства РФ Виталий Савельев.
Как заявил чиновник, к 2030 году пассажиропоток в Толмачево увеличиться с 9 до 11 миллионов, что, конечно, требует модернизации такого международного авиахаба. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что Толмачево важно развивать параллельно с другими аэропортами страны, в частности, за Уралом.
Модернизация аэропортов проходит на условиях согласования с авиакомпаниями — их услуги должны оставаться доступными для пассажиров. В ходе рабочей поездки Савельева в Новосибирск уже состоялась встреча с представителями авиахолдингов.