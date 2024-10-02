В Новосибирске обсудили планы модернизации аэропортов России

Как заявил чиновник, к 2030 году пассажиропоток в Толмачево увеличиться с 9 до 11 миллионов, что, конечно, требует модернизации такого международного авиахаба. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что Толмачево важно развивать параллельно с другими аэропортами страны, в частности, за Уралом.