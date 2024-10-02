Союз российских городов назвал Челябинск в числе лидеров по росту зарплат

На основе анализа разных показателей в период с 2019 по 2023 года Союз российских городов составил специальный рейтинг. Челябинск в нем был отмечен в числе городов, где в этот период произошел наиболее заметный рост заработной платы. Вместе с южноуральских мегаполисом, как сообщает ТАСС, в списке лидеров оказались Подольск, Набережные Челны, Орск, Курган, Казань, Рыбинск и Чебоксары.