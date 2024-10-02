Сколько составляет минимальный размер оплаты труда в Челябинской области

«С 1 января 2024 года законом установлен новый минимальный размер оплаты труда — 19 242 ₽ На территории Челябинской области МРОТ с учетом районного коэффициента — 22 128,3 ₽», — сообщили в Контрольно-счетной палате Челябинской области.
Сотрудники, работающие на полной ставке, не могут получать зарплату ниже МРОТ. Речь идет именно о сумме до уплаты налога на доходы физических лиц.
На Южном Урале МРОТ больше федерального показателя, так как в регионе действует трехстороннее соглашение об увеличении размера МРОТ, область относится к определенной климатической зоне, и сумма МРОТ увеличивается за счет районного коэффициента (часть 2 статьи 146 Трудового кодекса РФ), который составляет 1,15%.
Ранее стало известно, что в Челябинской области семьи с детьми помимо выплат по уходу за ребенком до полутора лет и единого пособия могут получить и областные выплаты. На одного ребенка могут выделить до 16 тысяч рублей.