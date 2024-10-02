Ради ипотеки российским семьям придется зарабатывать больше ста тысяч: рекомендации для Дальнего Востока оказались неожиданными

«В соответствии с проведенным исследованием Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на 1 августа 2024 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита со среднерыночными параметрами (размер, ставка, срок), составил 103,2 тыс. руб., немного увеличившись (на 1,5%) по сравнению с 1 января 2024 года (101,6 тыс. руб.)», — говорится в пресс-релизе НБКИ.
Судя по приведенным данным, рекомендованный размер доходов семьи для комфортной выплаты ипотеки с 2020 года снижался лишь однажды — в 2021 году, с 74 тысяч рублей до 72 тысяч в месяц.
Выше всего семейный доход для ипотечников должен быть в Москве — 223,9 тысяч рублей. Ниже всего — в Удмуртии: 76 тысяч. Считается, что семьям относительно комфортно, если на ипотеку уходит до ⅔ их заработка.
На Дальнем Востоке ипотеки берут редко — самые активные только Хабаровский и Приморский край. Именно для жителей этих двух регионов и рассчитали зарплаты, которые рекомендованы для тех, кто решается на ипотеку.
И тут есть неожиданный момент — в Приморье нужно зарабатывать меньше, чем в Хабаровске, чтобы в относительном комфорте платить ипотеку. В январе 2024 года приморцам НБКИ рекомендовал получать не менее 105 тысяч, в августе порог снизился — 92,4 тысячи рублей. Это значит, что платежи по ипотекам в регионе в среднем снижаются.
В Хабаровском крае надо получать 103,1 тысячи, и по сравнению с рекомендациями января, это больше почти на две тысячи рублей. Более того, Хабаровский край занял девятое место в списке регионов с самыми большими рекомендованными доходами семей, которые собираются брать ипотеку.
Отметим, средние зарплаты во Владивостоке и Хабаровске стали известны на этой неделе. Жители Владивостока в среднем в одиночку получают сумму, необходимую для выплаты ипотеки и комфортной жизни. А вот хабаровчанам необходимо объединяться — зарплата одного не позволит тянуть ипотеку.