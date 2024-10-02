Ради ипотеки российским семьям придется зарабатывать больше ста тысяч: рекомендации для Дальнего Востока оказались неожиданными

И тут есть неожиданный момент — в Приморье нужно зарабатывать меньше, чем в Хабаровске, чтобы в относительном комфорте платить ипотеку. В январе 2024 года приморцам НБКИ рекомендовал получать не менее 105 тысяч, в августе порог снизился — 92,4 тысячи рублей. Это значит, что платежи по ипотекам в регионе в среднем снижаются.