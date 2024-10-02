В Омской области зарегистрирована новая нефтедобывающая компания

С 2006 по сентябрь 2023 Ахмедов имел статус индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности бизнесмена считалось выращивание зерновых и зернобобовых культур. В качестве дополнительных видов деятельности согласно ЕГРЮЛ значилась в том числе добыча и обогащение угля и минеральных руд.