В Омской области зарегистрирована новая нефтедобывающая компания

Вчера, 30 сентября, в ЕГРЮЛ появилась запись о регистрации в Омской области нового нефтедобывающего предприятия.
ООО «Частная компания “Татан-Плюс” зарегистрирована в Черлакском районе Омской области, в селе Красный овцевод. Основным видом деятельности предприятия является добычи нефти и нефтяного попутного газа. Среди дополнительных функций — добыча природного газа и газового конденсата, минерального сырья, торфа и прочих полезных ископаемых, всевозможная торговля.
Уставный капитал ООО составляет 10 000 рублей, единственным учредителем и директором общества является омский предприниматель Ахмедов Али Адил-Оглы.
С 2006 по сентябрь 2023 Ахмедов имел статус индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности бизнесмена считалось выращивание зерновых и зернобобовых культур. В качестве дополнительных видов деятельности согласно ЕГРЮЛ значилась в том числе добыча и обогащение угля и минеральных руд.