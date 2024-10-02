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В омской УК «На Нахимова» началась процедура банкротства

Под управлением этой УК находится 49 домов.

Источник: Комсомольская правда

Арбитражный суд Омской области начал процедуру банкротства в отношении ООО «Управляющая компания на Нахимова». По решению суда на предприятии введена процедура наблюдения.

Иски к компании предъявили АО «Омскводоканал», «Омскгоргаз», АО «Омские распределительные тепловые сети» и другие организации.

Под управлением «УК на Нахимова» по данным портала «Мой ЖКХ» находятся 49 домов, большинство из них расположено в Амуре, где и зарегистрирована компания. Ее единственным учредителем и директором является Сергей Бобинов.

Как сообщает «СуперОмск», сумма задолженности УК составляет свыше 4,19 миллиона рублей.

ЖКХ