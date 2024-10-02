Красноярцы раскупили все «зеленые» облигации на 100 миллионов рублей

Красноярцы активно откликнулись на предложение администрации города приобрести облигации на общую сумму 100 миллионов рублей. Планировалось, что реализация их на платформе «Финуслуги» продлится с 17 сентября до 20 декабря этого года. Но горожане «смели» ценные бумаги буквально за считанные дни. Причем интерес проявили и жители других регионов. Всего, как рассказали в мэрии, было совершено 977 сделок, максимальная сумма сделки составила 7 миллионов рублей.