Красноярцы раскупили все «зеленые» облигации на 100 миллионов рублей

Красноярцы активно откликнулись на предложение администрации города приобрести облигации на общую сумму 100 миллионов рублей. Планировалось, что реализация их на платформе «Финуслуги» продлится с 17 сентября до 20 декабря этого года. Но горожане «смели» ценные бумаги буквально за считанные дни. Причем интерес проявили и жители других регионов. Всего, как рассказали в мэрии, было совершено 977 сделок, максимальная сумма сделки составила 7 миллионов рублей.
Красноярск стал первым городом в стране, который внедрил этот финансовый инструмент. Номинал одной акции составил 1000 рублей, фиксированная процентная ставка — 18,39% годовых, выплата дохода — каждый квартал. Срок обращения ценный бумаг — ровно год.
«Зелеными» облигации назвали по тому, куда будут направлены вырученные средства: на озеленение территории. Планируется высадить более 5 тысяч деревьев и кустарников, из них 3,4 тысячи — крупномеры. Причем не откладывая на весну, работа уже началась.
По словам первого зама главы города Романа Одинцова, данные ценные бумаги — простой, выгодный и надежны механизм инвестирования для граждан. Инициатива исходила от губернатора края и регионального минфина, поддержали ее глава города и депутаты Горсовета. Помощь оказали платформа Финуслуги и Московская Биржа.