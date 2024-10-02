Свердловский девелопер построит IT-деревню в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 1 октября состоялось открытие строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild. На мероприятии была анонсирована стройка IT-деревни, которая будет располагаться на Широкой Речке.
Проект презентовал генеральный директор компании «TEN девелопмент» Юрий Романович. По его словам, планируется строительство малоэтажного поселения из 19 четырех- и пятиэтажных домов на 640 квартир — общая площадь жилья составит 30 тысяч квадратных метров — а также трехуровневой автостоянки.
IT-деревня займет участок площадью в 7,4 гектара в районе между коттеджными поселками «Образцово» и «Палникс». По словам гендиректора компании, землю «TEN девелопмент» получила за помощь обманутым дольщикам. По плану стройка должна начаться в ближайшие полгода и завершиться в 2027 году.