Свердловский девелопер построит IT-деревню в Екатеринбурге

IT-деревня займет участок площадью в 7,4 гектара в районе между коттеджными поселками «Образцово» и «Палникс». По словам гендиректора компании, землю «TEN девелопмент» получила за помощь обманутым дольщикам. По плану стройка должна начаться в ближайшие полгода и завершиться в 2027 году.