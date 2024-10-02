«Горэлектротранс» потратит 440 млн рублей на модернизацию петербургских трамваев

Исполнителю предстоит заменить пневматическую систему вагона и тормозную систему на электромеханическую. Подрядчик установит новые комплекты электромеханических приводов дверей и тяговое электрооборудование.
В трамваях также будет произведена замена освещения салона и кабины водителя на новое — в светодиодном исполнении. Повысится и удобство кресел вагоновожатых: они станут более эргономичными. Договор будет заключен на срок до 31 января 2026 года.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что стекла для трамваев и троллейбусов закупят в Петербурге почти за 107 млн рублей.