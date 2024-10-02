Трентон
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Горэлектротранс» потратит 440 млн рублей на модернизацию петербургских трамваев

ГУП «Горэлектротранс» ищет подрядчика для модернизации девяти трамваев модели ЛМ 99АВН. На совершенствование общественного транспорта выделили 441 млн рублей, следует из опубликованной закупки.

Источник: Коммерсантъ

Исполнителю предстоит заменить пневматическую систему вагона и тормозную систему на электромеханическую. Подрядчик установит новые комплекты электромеханических приводов дверей и тяговое электрооборудование.

В трамваях также будет произведена замена освещения салона и кабины водителя на новое — в светодиодном исполнении. Повысится и удобство кресел вагоновожатых: они станут более эргономичными. Договор будет заключен на срок до 31 января 2026 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что стекла для трамваев и троллейбусов закупят в Петербурге почти за 107 млн рублей.