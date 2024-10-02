Крупнейший в Красноярском крае хлебзавод приостановил работу

«Проблемы возникли с электричеством, нам отключили электроэнергию в здании, где мы арендовали помещения под завод в городе Дивногорске. Сейчас мы пытаемся разобраться с собственниками здания. Уйти в другое помещение мы не можем, потому что у нас там установлено все оборудование», — сообщил гендиректор завода.