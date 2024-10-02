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Крупнейший в Красноярском крае хлебзавод приостановил работу

В Красноярском крае крупный производитель «Дихлеб» приостановил работу из-за спора с арендодателем.

Источник: РИА "Новости"

Крупнейший в Красноярском крае производитель хлеба, Дивногорский хлебзавод, временно остановил работу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Евгений Демидов.

Он отметил, что производство пришлось поставить на паузу из-за спора с собственником здания, где завод арендовал помещения.

«Проблемы возникли с электричеством, нам отключили электроэнергию в здании, где мы арендовали помещения под завод в городе Дивногорске. Сейчас мы пытаемся разобраться с собственниками здания. Уйти в другое помещение мы не можем, потому что у нас там установлено все оборудование», — сообщил гендиректор завода.

Работу планируют возобновить до конца ноября. В первую очередь начнется производство йодового хлеба, затем вернется остальная линейка.

Собственник помещения отказался комментировать ситуацию ТАСС. По словам представителя компания, завод не платил за электроэнергию.

экономика