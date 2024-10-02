Латышский банк не смог оспорить решение суда об обращении взыскания на пермский отель

Требование PNB Banka продать спорное имущество на торгах было связано с погашением перед ним задолженности по договору займа от 2016 года с кипрской компанией Steropia Limited. Гостиница с участком по ул. Мира, 45б, фигурирует в качестве залога в двух кредитных договорах. Первый, на сумму около 700 тыс. евро, был заключен в 2014 году между PNB Banka с ООО «Отели Урала». Спорное имущество банк получил в качестве залога по договору. Далее кредитная организация передала право требования кипрской Blomstrend Limited, которая также стала залогодержателем здания и участка. Затем эта компания уступила права по нему кипрской Steropia Limited. В 2016 году банк и Steropia заключили договор займа на сумму более 7 млн евро под залог гостиницы и земельного участка.