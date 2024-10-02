Латышский банк не смог оспорить решение суда об обращении взыскания на пермский отель

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, отказавшее банку-банкроту в удовлетворении исковых требований, датировано 11 сентября. PNB Banka просил обратить взыскание на Four Elements Hotel Perm по договору залога и продать участок с гостиницей с торгов. Арбитражный суд Пермского края отказал латышскому банку в удовлетворении иска в конце апреля, после чего банк подал апелляционную жалобу.
Отказывая банку-банкроту в апелляции, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд исходил из недействительности кредитного договора 2016 года, что исключило удовлетворение акцессорного требования. Мнимость кредитного договора означает также отсутствие оснований для признания соглашения об отступном от 2020 года недействительным.
Требование PNB Banka продать спорное имущество на торгах было связано с погашением перед ним задолженности по договору займа от 2016 года с кипрской компанией Steropia Limited. Гостиница с участком по ул. Мира, 45б, фигурирует в качестве залога в двух кредитных договорах. Первый, на сумму около 700 тыс. евро, был заключен в 2014 году между PNB Banka с ООО «Отели Урала». Спорное имущество банк получил в качестве залога по договору. Далее кредитная организация передала право требования кипрской Blomstrend Limited, которая также стала залогодержателем здания и участка. Затем эта компания уступила права по нему кипрской Steropia Limited. В 2016 году банк и Steropia заключили договор займа на сумму более 7 млн евро под залог гостиницы и земельного участка.
В 2020 году стороны прекратили залог на имущество по договору от 2014 года на основании соглашения об отступном. Тогда же ООО «Отели Урала» передало гостиницу и участок в уставный капитал ООО «Силвери». Общество передало права на это имущество ЗПИФ «Палладий», в управление УК «Аурум Инвестмент». В итоге администратор неплатежеспособности PNB Banka направил в суд иски о признании права залога на имущество, а также о незаконности соглашения, по которому «Силвери» передало его в ЗПИФ. Ответчиками по делу выступали компании «Инвестиционно-строительная компания» и «Силвери». Представители ответчиков с требованиями были не согласны, настаивая на фиктивности сделки. В итоге конце апреля суд отказал латышскому банку в его требованиях.