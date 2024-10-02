Трентон
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 20 тонн батареек из Иркутска переработают в Ярославле

Иркутск, НИА-Байкал — Жители Иркутска в рамках акции «Батарейка, сдавайся!» и проекта «Молодежь за чистый город», организованных городской администрацией, собрали 6323 килограмма батареек.

Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Аналогичную работу в областном центре и других населенных пунктах региона провел партнер — благотворительный фонд «Оберег». Совместно удалось накопить и вывезти почти 21 тонну отработанных элементов питания, которые будут обезврежены.

«С начала года горожане приносили батарейки в специальные пункты, размещенные в торговых центрах, супермаркетах, образовательных учреждениях и других организациях. Также сборами занимались экологические отряды мэра во время мероприятий по сортировке мусора. Жители активно в них участвовали и пополняли контейнеры», -рассказала заместитель начальника отдела охраны окружающей среды мэрии Валентина Сафонова.

По информации пресс-службы администрации Иркутска, накопленные отходы доставлены в Ярославль. Транспортировка и утилизация проводятся за счет средств администрации Иркутска. Обезвреживание осуществит завод ООО «Национальная экологическая компания», имеющая лицензию на выполнение таких работ.

«Батарейки — одни из самых вредных бытовых отходов. Они в прямом смысле отравляют окружающую среду. Одна батарейка делает токсичной 40 квадратных метров почвы и грунтовые воды вокруг себя, а ядовитые пары попадают и в воздух. Выбрасывая ее в мусор, вы совершаете эко-преступление. Поэтому мы искренне благодарны всем, кто сдает батарейки для их дальнейшей утилизации», — сказал президент фонда «Оберег» Александр Соболев.

Отработанные элементы питания можно принести в пункты, которые работают во всех районах города. Точные адреса указаны на интерактивных картах, размещенных на сайте администрации Иркутска.

экология