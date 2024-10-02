Более 20 тонн батареек из Иркутска переработают в Ярославле

«Батарейки — одни из самых вредных бытовых отходов. Они в прямом смысле отравляют окружающую среду. Одна батарейка делает токсичной 40 квадратных метров почвы и грунтовые воды вокруг себя, а ядовитые пары попадают и в воздух. Выбрасывая ее в мусор, вы совершаете эко-преступление. Поэтому мы искренне благодарны всем, кто сдает батарейки для их дальнейшей утилизации», — сказал президент фонда «Оберег» Александр Соболев.