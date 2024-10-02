Более 20 тонн батареек из Иркутска переработают в Ярославле

Аналогичную работу в областном центре и других населенных пунктах региона провел партнер — благотворительный фонд «Оберег». Совместно удалось накопить и вывезти почти 21 тонну отработанных элементов питания, которые будут обезврежены.
«С начала года горожане приносили батарейки в специальные пункты, размещенные в торговых центрах, супермаркетах, образовательных учреждениях и других организациях. Также сборами занимались экологические отряды мэра во время мероприятий по сортировке мусора. Жители активно в них участвовали и пополняли контейнеры», -рассказала заместитель начальника отдела охраны окружающей среды мэрии Валентина Сафонова.
По информации пресс-службы администрации Иркутска, накопленные отходы доставлены в Ярославль. Транспортировка и утилизация проводятся за счет средств администрации Иркутска. Обезвреживание осуществит завод ООО «Национальная экологическая компания», имеющая лицензию на выполнение таких работ.
«Батарейки — одни из самых вредных бытовых отходов. Они в прямом смысле отравляют окружающую среду. Одна батарейка делает токсичной 40 квадратных метров почвы и грунтовые воды вокруг себя, а ядовитые пары попадают и в воздух. Выбрасывая ее в мусор, вы совершаете эко-преступление. Поэтому мы искренне благодарны всем, кто сдает батарейки для их дальнейшей утилизации», — сказал президент фонда «Оберег» Александр Соболев.
Отработанные элементы питания можно принести в пункты, которые работают во всех районах города. Точные адреса указаны на интерактивных картах, размещенных на сайте администрации Иркутска.