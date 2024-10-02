Трентон
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Аэрофлот» возобновил прямые рейсы из Екатеринбурга в Гоа

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновила прямые регулярные рейсы из Екатеринбурга в Гоа (Индия); полеты впервые будут выполняться в новый Международный аэропорт Гоа Манохар, сообщает пресс-служба перевозчика.

Источник: © РИА Новости

В течение пикового туристического сезона «Аэрофлот» будет выполнять полеты в Гоа из Екатеринбурга три раза в неделю: по средам, субботам и воскресеньям, говорится в сообщении.

Международный аэропорт Манохар расположен в Северном Гоа в 35 километрах от столицы штата Панаджи. Новая воздушная гавань принимает коммерческие рейсы с января 2023 года.

Ранее в авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что с 1 октября были возобновлены регулярные полеты на индийский курорт Гоа из московского аэропорта Шереметьево. Вылет из Москвы осуществляется по вторникам и субботам, обратно — по средам и воскресеньям. Время в пути из российской столицы на индийский курорт составляет 7 часов 35 минут, обратный полет займет 8 часов 5 минут. С 25 октября добавится еще один рейс: вылетом из Москвы по пятницам, обратно — по субботам.