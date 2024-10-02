«Аэрофлот» возобновил прямые рейсы из Екатеринбурга в Гоа

Ранее в авиакомпании «Аэрофлот» сообщили, что с 1 октября были возобновлены регулярные полеты на индийский курорт Гоа из московского аэропорта Шереметьево. Вылет из Москвы осуществляется по вторникам и субботам, обратно — по средам и воскресеньям. Время в пути из российской столицы на индийский курорт составляет 7 часов 35 минут, обратный полет займет 8 часов 5 минут. С 25 октября добавится еще один рейс: вылетом из Москвы по пятницам, обратно — по субботам.