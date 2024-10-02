На Красноярской ТЭЦ-1 запустят два новых котлоагрегата

Энергетики под контролем шеф-инженеров подольского завода-изготовителя ведут пуско-наладочные работы котла № 15. После этого оборудование пройдет испытания, которые подтвердят его готовность к работе. На котле № 16 процесс пуско-наладки также начался с индивидуальных испытаний оборудования.
Как и другие агрегаты, новое оборудование оснащено шумоглушителями, подавляющими звук от их растопки, и современными электрофильтрами с эффективностью очистки твердых частиц свыше 99%.
Кроме того, на новых котлах будет применена система безмазутного розжига. Новое оборудование — это часть программы экологической модернизации ТЭЦ-1, которая стартовала в 2018 году со сноса старой дымовой трубы. Сегодня на станции построено 11 из 15 запланированных электрофильтров. Идет работа по установке фундаментов под следующий электрофильтр на месте демонтированной старой газоочистной установки, рассказали в СГК.
В ближайшее время энергетики ожидают поставку двух новых турбин, генераторы к ним уже поставлены на станцию. Несмотря на колоссальный объем работ, связанных с модернизацией Красноярской ТЭЦ-1, теплоисточник продолжает обеспечивать теплом и горячей водой горожан, не останавливая производственные процессы ни на минуту.