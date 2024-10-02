На Красноярской ТЭЦ-1 запустят два новых котлоагрегата

Кроме того, на новых котлах будет применена система безмазутного розжига. Новое оборудование — это часть программы экологической модернизации ТЭЦ-1, которая стартовала в 2018 году со сноса старой дымовой трубы. Сегодня на станции построено 11 из 15 запланированных электрофильтров. Идет работа по установке фундаментов под следующий электрофильтр на месте демонтированной старой газоочистной установки, рассказали в СГК.