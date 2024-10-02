Экспортные пошлины на некоторые нефтепродукты в Беларуси увеличились вдвое

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Власти Беларуси приняли решение с 1 октября увеличить экспортные пошлины на некоторые нефтепродукты, это следует из постановления Совмина № 724 от 30 сентября, которое официально опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.
С начала года белорусское правительство фактически отменило все пошлины на экспорт нефти сырой, битума, мазута и других нефтепродуктов. Обнуление пошлин осуществлялось по договоренности с РФ и было связано с российским налоговым маневром.
Однако с сентября они снова были введены на сжиженные углеводородные газы и этан, бутан, изобутан.
Сейчас белорусское правительство приняло решение увеличить их.
Теперь пошлина на сжиженные углеводородные газы установлена в размере 45,2 долларов за одну тонну, ранее было 20,8 долларов, а на этан, бутан, изобутан — 40,6 долларов за тонну этой продукции, ранее пошлина на эту продукцию была 18,7 долларов.
Вместе с тем, пошлины на нефть сырую, а также на мазут, битум, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты, бензин, дизтопливо, бензол, толуол, масла смазочные и ряд других по-прежнему будут равны нулю долларов.
Постановление вступило в силу с 1 октября этого года.