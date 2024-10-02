Директор авиазавода имени Ю. А. Гагарина Александр Пекарш ушёл на заслуженный отдых

Новым директором Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина назначен Юрий Кондратьев. Он родился в Комсомольске-на-Амуре, закончил Комсомольский-на-Амуре технический университет и с тех пор работает на заводе. Начинал электромонтером по обслуживанию подстанций, через год перешел на инженерно-техническую специальность, работал инженером-конструктором. В 2013 году назначен на должность заместителя технического директора, последние четыре года занимал пост уже технического директора. И вот теперь он возглавляет крупнейшее в стране авиационное предприятие.