Директор авиазавода имени Ю. А. Гагарина Александр Пекарш ушёл на заслуженный отдых

Александр Иванович Пекарш — целая эпоха в истории Комсомольского авиационного завода им. Ю. А. Гагарина, причем, большая и славная. Он отдал ему почти полвека, точнее 46 лет. И вот теперь вышел на пенсию, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Приехал на Дальний Восток молодым специалистом, так здесь и остался.
При его непосредственном участии и руководстве осваивалось производство и реализовывались программы ремонта и модернизации боевых самолетов Су-27, Су-30, Су-33, Су-30МК. Освоен серийный выпуск Су-35С. Доведен до серийного производства авиационный комплекс пятого поколения Су-57, самый современный самолет оперативно-тактической авиации России. Глава города Комсомольска-на-Амуре Дмитрий Заплутаев написал в своем телеграмм-канале, что Александр Иванович Пекарш прошёл путь от авиамеханика до директора завода. 18 лет он возглавлял лучший и крупнейший в стране Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, который выпускает первоклассные боевые самолёты, участвует в программе гражданского самолётостроения и вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности нашей Родины.
Александр Иванович достойно продолжал дело целой плеяды талантливых руководителей авиазавода города Юности.
Он не комсомольчанин, но Комсомольск-на-Амуре стал для него по-настоящему родным. Он много лет заботился о городе и делал всё, что в его силах, чтобы Комсомольск-на-Амуре развивался. Авиационный завод вёл активную социальную политику, участвовал в благоустройстве общественных пространств.
Не случайно комсомольчане выбрали Александра Ивановича Перкарша в почетные граждане своего города. Заводчане тоже тепло и душевно проводили за заслуженный отдых Александра Ивановича, пожелав ему счастья и крепкого здоровья.
Новым директором Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина назначен Юрий Кондратьев. Он родился в Комсомольске-на-Амуре, закончил Комсомольский-на-Амуре технический университет и с тех пор работает на заводе. Начинал электромонтером по обслуживанию подстанций, через год перешел на инженерно-техническую специальность, работал инженером-конструктором. В 2013 году назначен на должность заместителя технического директора, последние четыре года занимал пост уже технического директора. И вот теперь он возглавляет крупнейшее в стране авиационное предприятие.