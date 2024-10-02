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Собянин рассказал о строительстве станции метро «Достоевская»

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте рассказал о строительстве станции «Достоевская» Кольцевой линии метро.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

«Спустя 70 лет строим новую станцию на Кольцевой линии. “Достоевская” будет размещена между “Проспектом Мира” и “Новослободской” и даст дополнительную пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию», — написал Собянин.

По его словам, с ее открытием тысячи пассажиров смогут выбирать более удобные варианты поездок. Разгрузятся станции «Проспект Мира», «Курская» и «Чкаловская».

Согласно прикрепленному на сайте видеоматериалу, сооружать станцию будут фактически вручную из-за плотной городской застройки. Это будет первая станция метро с траволаторами в пешеходном переходе. Благодаря им время пути к «Олимпийскому» значительно сократится.

Уточняется, что строительство «Достоевской» займет около пяти лет.

строительство
метро