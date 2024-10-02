Собянин рассказал о строительстве станции метро «Достоевская»

Согласно прикрепленному на сайте видеоматериалу, сооружать станцию будут фактически вручную из-за плотной городской застройки. Это будет первая станция метро с траволаторами в пешеходном переходе. Благодаря им время пути к «Олимпийскому» значительно сократится.