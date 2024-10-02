Собянин рассказал о строительстве станции метро «Достоевская»

«Спустя 70 лет строим новую станцию на Кольцевой линии. “Достоевская” будет размещена между “Проспектом Мира” и “Новослободской” и даст дополнительную пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию», — написал Собянин.
По его словам, с ее открытием тысячи пассажиров смогут выбирать более удобные варианты поездок. Разгрузятся станции «Проспект Мира», «Курская» и «Чкаловская».
Согласно прикрепленному на сайте видеоматериалу, сооружать станцию будут фактически вручную из-за плотной городской застройки. Это будет первая станция метро с траволаторами в пешеходном переходе. Благодаря им время пути к «Олимпийскому» значительно сократится.
Уточняется, что строительство «Достоевской» займет около пяти лет.