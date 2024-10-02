На Кубани построили два завода по выпуску медпродукции

В Краснодарском крае построили еще два завода по выпуску медицинской продукции. Они будут производить комплектующие для протезов и санитарно-гигиенические средства для реабилитации пациентов.
«В крае работают более 10 предприятий, где выпускают лекарства, радиофармпрепараты, перевязочные материалы, материалы для хирургии. К ним в скором времени добавятся два импортозамещающих производства в станицы Смоленской Северского района», — сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
Заводы планируют запустить выпуск продукции уже в 2025 году. В общем предприятия позволят трудоустроить 170 человек.