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На Кубани построили два завода по выпуску медпродукции

Медицинскую продукцию на Кубани будут выпускать еще два завода.

Источник: администрация Краснодарского края

В Краснодарском крае построили еще два завода по выпуску медицинской продукции. Они будут производить комплектующие для протезов и санитарно-гигиенические средства для реабилитации пациентов.

«В крае работают более 10 предприятий, где выпускают лекарства, радиофармпрепараты, перевязочные материалы, материалы для хирургии. К ним в скором времени добавятся два импортозамещающих производства в станицы Смоленской Северского района», — сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Заводы планируют запустить выпуск продукции уже в 2025 году. В общем предприятия позволят трудоустроить 170 человек.