МП Самары «Пассажиравтотранс» ликвидируют за 523 млн рублей

ФНС пыталась добиться признания МП банкротом, но суд это не сделал. Мэрия же постепенно погасила значительную часть долгов предприятия, а в 2022 г. даже объявила, что «Пассажиравтотранс» может вернуться к перевозкам. Однако изменение федерального законодательства скорректировало планы — МП решили ликвидировать.