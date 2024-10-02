МП Самары «Пассажиравтотранс» ликвидируют за 523 млн рублей

Согласно документу, МП должно быть ликвидировано до 31 декабря 2024 г. в целях «повышения эффективности использования муниципального имущества».
Напомним, «Пассажиравтотранс» был единственным муниципальным автобусным перевозчиком в Самаре. Он перестал работать в 2018 году из-за недофинансирования и накопленных долгов. Его автопарк передали в аренду ООО «СамараАвтоГаз», которое вскоре получило еще и субсидию в 139 млн рублей.
ФНС пыталась добиться признания МП банкротом, но суд это не сделал. Мэрия же постепенно погасила значительную часть долгов предприятия, а в 2022 г. даже объявила, что «Пассажиравтотранс» может вернуться к перевозкам. Однако изменение федерального законодательства скорректировало планы — МП решили ликвидировать.
В прошлом году проходила информация, что «Пассажиравтотранс» ликвидируют, а его имущество передадут МП «Трамвайно-троллейбусное управление» для осуществления пассажирских перевозок. На этом фоне ТТУ даже произвело закупку новых автобусов. Правда, впоследствии правоохранители возбудили уголовные дела в отношении замглавы департамента транспорта и директора ТТУ.