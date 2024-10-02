Международный терминал аэропорта Хабаровска прошел проверку Ростехнадзора

Ростехнадзор утвердил заключение о соответствии по новому пассажирскому терминалу международных воздушных линий аэропорта Хабаровск. Документ подтверждает, что построенный терминал международных воздушных линий (МВЛ) соответствует требованиям технических регламентов, проектной документации и другим условиям, предъявляемым органом государственного строительного надзора, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе АО «Хабаровский аэропорт».
Заключение о соответствии выдается в том случае, если при строительстве не было допущено нарушений выполняемых работ и технических регламентов. Фактически получение ЗОС говорит о полной строительной готовности объекта и служит основанием для получения разрешения от Росавиации на ввод нового терминала в эксплуатацию.
Напомним, что новый пассажирский терминал МВЛ международного аэропорта Хабаровск проектировался как составная часть единого аэровокзального комплекса и будет интегрирован с действующим зданием пассажирского терминала внутренних авиалиний аэропорта Хабаровск.
Строительство нового терминала международных авиалиний реализует АО «Международный авиатерминал Хабаровск», резидент ТОР «Хабаровск». Общий объем инвестиций составит 6,1 млрд рублей.
В настоящее время начаты пуско-наладочные работы, проверка и тестирование всех систем терминала.
Международный аэропорт Хабаровск планирует запуск нового пассажирского терминала МВЛ в эксплуатацию и начало поэтапного перевода в него международных рейсов из действующего терминала МВЛ в I квартале 2025 года.