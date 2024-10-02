Международный терминал аэропорта Хабаровска прошел проверку Ростехнадзора

Заключение о соответствии выдается в том случае, если при строительстве не было допущено нарушений выполняемых работ и технических регламентов. Фактически получение ЗОС говорит о полной строительной готовности объекта и служит основанием для получения разрешения от Росавиации на ввод нового терминала в эксплуатацию.