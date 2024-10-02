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В Джизакской области хотят наладить производство сахара

Этот и другие вопросы двустороннего сотрудничества обсудили министр инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиз Кудратов и представители египетской компании.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Проект по выращиванию в Джизакской области сахарной свеклы и налаживанию производства сахара годовой мощностью 200 тысяч тонн обсудили в МИПТ РУз на встрече с генеральным директором египетской компании Nile Sugar Company Эмадом Фаридом, сообщает пресс-служба министерства.

«Представители компании высоко оценили созданные в Узбекистане условия для осуществления инвестиционной деятельности», — говорится в сообщении.

По итогам встречи стороны выработали дополнительные совместные меры по ускоренной реализации проекта с привлечением египетских опыта и технологий.

сельское хозяйство