В Джизакской области хотят наладить производство сахара

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Проект по выращиванию в Джизакской области сахарной свеклы и налаживанию производства сахара годовой мощностью 200 тысяч тонн обсудили в МИПТ РУз на встрече с генеральным директором египетской компании Nile Sugar Company Эмадом Фаридом, сообщает пресс-служба министерства.
«Представители компании высоко оценили созданные в Узбекистане условия для осуществления инвестиционной деятельности», — говорится в сообщении.
По итогам встречи стороны выработали дополнительные совместные меры по ускоренной реализации проекта с привлечением египетских опыта и технологий.