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Рейсы из Екатеринбурга в Дубай будут выполнены по новым обходным маршрутам

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 октября, УралПолит.Ru. Авиарейсы из/в Дубай в/из Кольцово (Екатеринбург) и Домодедово (Москва) будут выполнены по новым обходным маршрутам через Таджикистан, Пакистан и Оман. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Уральские авиалинии».

Таким образом, полетное время для авиарейсов из Екатеринбурга в Дубай увеличится на 1 час 20 минут в одну сторону. В «Уральских авиалиниях» отметили, что их специалисты находятся в процессе переобеспечения рейсов, а также получения разрешений на пролет от авиационных властей Таджикистана, Пакистана и Омана.

УралПолитRu напоминает, что сегодня «Уральские авиалинии» задержали несколько маршрутов в Дубай. Это связано с рекомендацией Росавиации, которая попросила воздержаться от перелетов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.