Рейсы из Екатеринбурга в Дубай будут выполнены по новым обходным маршрутам

Таким образом, полетное время для авиарейсов из Екатеринбурга в Дубай увеличится на 1 час 20 минут в одну сторону. В «Уральских авиалиниях» отметили, что их специалисты находятся в процессе переобеспечения рейсов, а также получения разрешений на пролет от авиационных властей Таджикистана, Пакистана и Омана.
УралПолитRu напоминает, что сегодня «Уральские авиалинии» задержали несколько маршрутов в Дубай. Это связано с рекомендацией Росавиации, которая попросила воздержаться от перелетов в аэропорты Израиля, Ирака и Ирана из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.