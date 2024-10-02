Рейсы из Екатеринбурга в Дубай будут выполнены по новым обходным маршрутам

Таким образом, полетное время для авиарейсов из Екатеринбурга в Дубай увеличится на 1 час 20 минут в одну сторону. В «Уральских авиалиниях» отметили, что их специалисты находятся в процессе переобеспечения рейсов, а также получения разрешений на пролет от авиационных властей Таджикистана, Пакистана и Омана.