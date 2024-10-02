Запретить онлайн-кредиты в Казахстане предложил депутат

«Несмотря на все меры, предпринимаемые уполномоченными органами, сегодня продолжает расти число граждан, пострадавших от интернет-мошенничества. Круг привлекаемых лиц, так называемых “дропперов”, также несопоставимо велик. Причиненный ущерб исчисляется миллиардами тенге. Особо стоит отметить, что злоумышленники обладают всеми необходимыми персональными данными своих жертв, вплоть до информации о наличии счетов в банках. Несмотря на то, что мошенники орудуют в стране уже не первый год, до сегодняшнего дня уполномоченным органом не выявлены источники “утечки” персональных данных наших граждан. Данное обстоятельство говорит о том, что наша система защиты персональных данных слаба и любого характера информация, будь то ИИН или биометрия — может стать орудием преступления для киберпреступников», — заявил депутат Магеррам Магеррамов.
Он добавил, что в Казахстане преступления данной категории не раскрываются, а пострадавшие при этом долгие годы выплачивают кредиты по займам, которые на них взяли мошенники. Исходя из этого, депутат предложил запретить электронное кредитование казахстанцев.
«Пока мы бессильны в войне против киберпреступников, фракция НПК считает необходимым перейти к действенным мерам для предотвращения киберпреступлений. Предлагаем Национальному банку РК принять меры для предотвращения использования механизмов банковских услуг как инструмента мошенничества путем установления запретов на электронное кредитование граждан», — заявил Магеррамов.
По его мнению, только такими категоричными мерами можно исключить дальнейшее процветание мошенничества в сфере электронного кредитования и сократить число закредитованных из-за мошенничеств граждан.