Запретить онлайн-кредиты в Казахстане предложил депутат

«Несмотря на все меры, предпринимаемые уполномоченными органами, сегодня продолжает расти число граждан, пострадавших от интернет-мошенничества. Круг привлекаемых лиц, так называемых “дропперов”, также несопоставимо велик. Причиненный ущерб исчисляется миллиардами тенге. Особо стоит отметить, что злоумышленники обладают всеми необходимыми персональными данными своих жертв, вплоть до информации о наличии счетов в банках. Несмотря на то, что мошенники орудуют в стране уже не первый год, до сегодняшнего дня уполномоченным органом не выявлены источники “утечки” персональных данных наших граждан. Данное обстоятельство говорит о том, что наша система защиты персональных данных слаба и любого характера информация, будь то ИИН или биометрия — может стать орудием преступления для киберпреступников», — заявил депутат Магеррам Магеррамов.