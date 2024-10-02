В Новосибирске завершается ремонт дорог по нацпроекту БКД

В Новосибирской области ремонтируется 14 участков дорог по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»: реализация масштабной программы вышла на финишную прямую. О промежуточных итогах реализации программы рассказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на оперативном совещании.
В рамках реализации нацпроекта «БКД» в Новосибирске было заасфальтировано 370 500 кв. километров дорожного полотна. Всего в рамках программы реализовывались ремонтные работы на 14 участках, 11 из них уже введены в эксплуатацию.
Завершающие этапы работы ведутся на 3-х улицах города: 25 лет Октября, Автогенной и Героев Революции. К 10 октября планируется сдача полностью готовых объектов.
Параллельно с реализаций нацпроекта ведется ремонт по муниципальной программе: запланированы работы на 37 участках дорог (100 000 кв. метров), 32 из них уже сданы.
Благодаря дополнительному финансированию из городского бюджета ремонтируется 23 участка дорожного полотна (28,5 километров), на 13 из них работы уже завершены.
К концу 2024 года в Новосибирской области будет отремонтировано около 100 километров дорожного полотна.