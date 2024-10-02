Костевич: ветераны ВОВ и труженики тыла получат надбавку к пенсии

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Ежемесячная надбавка ветеранам Великой Отечественной войны составит 270 рублей, труженикам тыла — 108, заявила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Ирина Костевич, общаясь с журналистами, передает Sputnik.
Она отметила, что социальная поддержка ветеранов — это один из элементов соцполитики нашего государства, поэтому выстраиваются меры поддержки, которые создают условия условия для почета и уважения в обществе и достойной жизни.
Костевич подчеркнула, что обсуждение законопроекта «Об изменении законов по вопросам ветеранов» вызвало большую дискуссию в обществе, поэтому законопроект получился народным.
По ее словам, законопроект прежде всего затрагивает три основные категории: ветераны Великой Отечественной войны, пострадавшие (бывшие узники фашизма) и ветераны боевых действий на территории других государств.
В частности, для ветеранов ВОВ усиливаются меры социальной поддержки для отдельных категорий. Например, для военнослужащих, которые награждены медалями, орденами за безупречную военную службу в тылу врага. Надбавка пенсии увеличится в пять раз.
«Если говорить про текущие условия, в рублях октября 2024-го — это каждый месяц плюс 270 рублей к основной пенсии. Будет предоставляться материальная помощь на оздоровление, если вдруг нет возможности выехать в санаторий, это ежегодная материальная помощь в сегодняшних условиях плюс 400 рублей», — сказала Костевич.