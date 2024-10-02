Костевич: ветераны ВОВ и труженики тыла получат надбавку к пенсии

«Если говорить про текущие условия, в рублях октября 2024-го — это каждый месяц плюс 270 рублей к основной пенсии. Будет предоставляться материальная помощь на оздоровление, если вдруг нет возможности выехать в санаторий, это ежегодная материальная помощь в сегодняшних условиях плюс 400 рублей», — сказала Костевич.