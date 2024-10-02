В Приангарье с начала года родилось 147 тысяч поросят

Основу поголовья новорожденных животных составляют породы крупная белая, ландрас и дюрок, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
Также за восемь месяцев текущего года в сельскохозяйственных организациях Приангарья произведено 18,6 тысячи тонн свинины. Вместе с тем, на основании статистических данных, по итогам прошлого года регион занимает седьмое место в Сибирском федеральном округе по производству свинины — 41,3 тысячи тонн в живом весе.
По предварительным данным к концу 2024 года производство свинины, с учетом продукции личных подсобных хозяйств, должно составить около 41,3 тысячи тонн мяса. При этом к 2030 году в Иркутской области планируется рост производства свинины на 77% за счет новых инвестиционных проектов.