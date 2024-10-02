В Приангарье с начала года родилось 147 тысяч поросят

Также за восемь месяцев текущего года в сельскохозяйственных организациях Приангарья произведено 18,6 тысячи тонн свинины. Вместе с тем, на основании статистических данных, по итогам прошлого года регион занимает седьмое место в Сибирском федеральном округе по производству свинины — 41,3 тысячи тонн в живом весе.