Первый пятиэтажный дом снесут в Екатеринбурге по программе «реновации»

Это будет первая пятиэтажка, участвующая в программе уральской столицы, заявил во время строительного форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов.
«Как раз в одной из пяти площадок, которые мы планируем в 2025 году, есть один пятиэтажный дом. Это будет первый пятиэтажный дом в Екатеринбурге, который войдёт в программу КРТ. Надеемся, жители нас в этом поддержат», — заявил Галямов, не став раскрывать местоположение здания.
Напомним, что до этого в программу «екатеринбургской реновации» попадали только 2−3 этажные дома.