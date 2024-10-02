Первый пятиэтажный дом снесут в Екатеринбурге по программе «реновации»

«Как раз в одной из пяти площадок, которые мы планируем в 2025 году, есть один пятиэтажный дом. Это будет первый пятиэтажный дом в Екатеринбурге, который войдёт в программу КРТ. Надеемся, жители нас в этом поддержат», — заявил Галямов, не став раскрывать местоположение здания.