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Первый пятиэтажный дом снесут в Екатеринбурге по программе «реновации»

В Екатеринбурге уже в следующем году один из 5-этажных домов расселят и снесут в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), передает корреспондент Накануне.RU.

Это будет первая пятиэтажка, участвующая в программе уральской столицы, заявил во время строительного форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов.

«Как раз в одной из пяти площадок, которые мы планируем в 2025 году, есть один пятиэтажный дом. Это будет первый пятиэтажный дом в Екатеринбурге, который войдёт в программу КРТ. Надеемся, жители нас в этом поддержат», — заявил Галямов, не став раскрывать местоположение здания.

Напомним, что до этого в программу «екатеринбургской реновации» попадали только 2−3 этажные дома.

недвижимость