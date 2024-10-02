Самарское правительство прокомментировало приватизацию мусорного регоператора

Требования федерального законодательства, о которых говорят чиновники, предусматривают ликвидацию или реорганизацию ГУП, работающих на конкурентных рынках. Власти выбрали второй вариант. Приватизация «Экологии» должна завершиться до конца года.
«Создано юридическое лицо — АО “Экология” — путем реорганизации в форме преобразования. В соответствии с учредительными документами, единственным акционером является Самарская область, от имени которого выступает орган государственной власти в лице министерства имущественных отношений», — отметили в правительстве.
При этом чиновники не уточнили, планируется ли в будущем продавать акции «Экологии».
Сейчас компания готовится к началу работы в качестве регионального оператора в сфере обращения с ТКО с 1 ноября. В частности, она заключает договора с организациями, осуществляющими транспортирование отходов. Также ведется набор персонала как с привлечением специалистов, имеющих опыт работы в сфере обращения с ТКО, в том числе в штате ООО «ЭкоСтройРесурс», так и посредством открытых информационных источников.
Уставный капитал «Экологии» увеличился с 26,2 до 78,1 млн рублей. Генеральным директором АО назначили Константина Ряднова. Он возглавлял ГУП с 2018 года, а до того был одним из учредителей ООО «ЭкоСтройРесурс» — первого регоператора по обращению с ТКО.