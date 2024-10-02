Самарское правительство прокомментировало приватизацию мусорного регоператора

При этом чиновники не уточнили, планируется ли в будущем продавать акции «Экологии».

Сейчас компания готовится к началу работы в качестве регионального оператора в сфере обращения с ТКО с 1 ноября. В частности, она заключает договора с организациями, осуществляющими транспортирование отходов. Также ведется набор персонала как с привлечением специалистов, имеющих опыт работы в сфере обращения с ТКО, в том числе в штате ООО «ЭкоСтройРесурс», так и посредством открытых информационных источников.