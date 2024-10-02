Мэрия определила перевозчиков на обслуживание маршрутов по двум лотам

Как сообщает администрация Перми, маршруты № 77 «Микрорайон Левшино — улица Мильчакова», № 78 «Микрорайон Кислотные дачи — улица Мильчакова» будет обслуживать ООО «Дизель». Компания стала единственным участником конкурса. Стоимость контракта составит 2,5 млрд рублей. Обслуживанием маршрутов № 4 и № 59 займется ООО «Сити-Бас», которое также стало единственным участником торгов.
Приступить к работе по новым контрактам на маршрут № 4 перевозчик должен с 15 июля 2025 года, на маршрут № 59 с 1 октября 2025 года. Старт обслуживания маршрутов № 77 и № 78 в рамках новых контрактов запланирован на 1 июня 2025 года. На всех маршрутах предполагается работа автобусов большой вместимости не старше 2024 года выпуска. До указанного периода у перевозчиков будет время для подготовки техники к новым требованиям контрактов.
Согласно сайту госзакупок, еще по двум лотам конкурсы были признаны несостоявшимися. Не поступило ни одной заявки на маршруты № 1 «Микрорайон Садовый — станция Пермь-II», № 67 «Микрорайон Парковый — микрорайон Садовый», № 14 «Микрорайон Заостровка — микрорайон Юбилейный». Начальная стоимость контракта по трем маршрутам составляла 3,5 млрд рублей. Конкурс по лоту, в который вошли маршруты № 32 «Микрорайон Васильевка — Центральный рынок», № 53 «Центральный рынок — 10-й микрорайон», также признан несостоявшимся из-за несоответствия единственной поданной заявки требованиям. Напомним, стоимость этого лота составляла 2,9 млрд рублей.
До 3 октября продолжается прием заявок на обслуживание еще шести маршрутов.
Напомним, в 2025 году истекают пятилетние контракты по 27 пермским маршрутам, на которые приходится 62% транспортной работы. Брутто-контракты были заключены по результатам конкурсных процедур в 2020 году.