Мэрия определила перевозчиков на обслуживание маршрутов по двум лотам

Приступить к работе по новым контрактам на маршрут № 4 перевозчик должен с 15 июля 2025 года, на маршрут № 59 с 1 октября 2025 года. Старт обслуживания маршрутов № 77 и № 78 в рамках новых контрактов запланирован на 1 июня 2025 года. На всех маршрутах предполагается работа автобусов большой вместимости не старше 2024 года выпуска. До указанного периода у перевозчиков будет время для подготовки техники к новым требованиям контрактов.