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Мобильные операторы смогут выдавать микрозаймы

По проекту закона, потребительский кредит или микрозайм могут быть выданы только в белорусских рублях.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 окт — Sputnik. Мобильных операторов в Беларуси планируется наделить правом предоставлять микрозаймы, заявил депутат Палаты представителей Нацсобрания, член Постоянной комиссии по бюджету и финансам Алексей Райко, общаясь с журналистами, передает Sputnik.

Депутаты рассматривают в среду в первом чтении законопроект «О потребительском кредите (микрозайме)».

Райко обратил внимание на то, что проект закона был разработан Нацбанком.

«Распространяется он на банки, ломбарды, предоставляющие займы под залог имущества, а также на операторов сотовой связи. После принятия закона и вступления его в законную силу, операторов планируется наделить правом предоставлять микрозаймы».

сказал он.

Депутат обратил внимание, что основные нормы законопроекта — информирование граждан на всех этапах до момента заключения отдельного договора, либо договора потребительского микрозайма до момента исполнения своих обязательств, также вводится понятие дополнительных платных услуг, кредитного договора, содержащего в себе нормы.

Они касаются того, что потребительский кредит, микрозайм могут быть выданы только в белорусских рублях без эквивалента в иностранной валюте.