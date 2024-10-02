Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» поменяла расписание

По другим направлениям сохраняется количество полетов из краевого центра: в Аян и Чумикан — по три раза в неделю, в Богородское — два, Нелькан — один. При этом на нельканском направлении преимущественно будет задействовано воздушное судно Ан-24, что связано с необходимостью доставки большого объема почты и продуктов питания.