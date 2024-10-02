Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» поменяла расписание

В связи с завершением летнего сезона, на который приходится пик спроса на пассажирские авиаперевозки, в компании-перевозчике «ХабАвиа» приняли решение сократить частоту полётов по некоторым направлениям в регионе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», часть рейсов уменьшено до двух в неделю.
По информации пресс-службы «Хабаровских авиалиний», борты 409 и 410, курсирующие по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Херпучи и обратно, теперь будут отправляться по четвергам и субботам.
Рейсы 467 и 468 из Хабаровска в Советскую Гавань и обратно в октябре запланированы по средам и воскресеньям. При этом добавлены рейсы на 11 и 15 октября.
По другим направлениям сохраняется количество полетов из краевого центра: в Аян и Чумикан — по три раза в неделю, в Богородское — два, Нелькан — один. При этом на нельканском направлении преимущественно будет задействовано воздушное судно Ан-24, что связано с необходимостью доставки большого объема почты и продуктов питания.
Помимо этого, в расписании остаются рейсы 405 и 406 по маршруту Хабаровск — Аян — Нелькан и в обратном направлении. Они будут выполнены 14 и 21 октября.
Также на октябрь «ХабАвиа» сохраняет количество рейсов в Охотск — ежедневные 401/402 и дополнительные 419/420. Традиционно высокий спрос в осенние месяцы вызван возвращением на «большую землю» сезонных работников предприятий по вылову и переработке рыбы.