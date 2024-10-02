В Перми выбрали перевозчиков на четыре автобусных маршрута

Главным новшеством станет повышенные требования к технике. В частности, все автобусы должны быть оборудованы тревожными кнопками и специальными датчиками температуры для контроля работы кондиционеров. Также в транспорте должно увеличиться количество валидаторов для оплаты проезда. Кроме того, в новых контрактах предусмотрено появление автобусов особо большого класса длиной более 11,5 метров. Предполагается, что такой транспорт будет курсировать на наиболее загруженных маршрутах.