В Перми выбрали перевозчиков на четыре автобусных маршрута

Департамент транспорта Перми подвел первые итоги отбора перевозчиков на обслуживание четырех автобусных маршрутов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, маршруты № 4 и № 59 будет обслуживать ООО «Сити-Бас», которое стало единственным участником торгов. Обслуживанием маршрутов № 77 и № 78 займется компания ООО «Дизель».
С данными перевозчиками заключат новые пятилетние контракты. Они будут действовать в период с 2025 по 2030 годы. Старт обслуживания маршрутов № 4 запланирован на 15 июля 2025 года, № 59 — на 1 октября 2025 года, № 77 и № 78 — на 1 июня 2025 года. На всех маршрутах будут курсировать автобусы большой вместимости не старше 2024 года.
Главным новшеством станет повышенные требования к технике. В частности, все автобусы должны быть оборудованы тревожными кнопками и специальными датчиками температуры для контроля работы кондиционеров. Также в транспорте должно увеличиться количество валидаторов для оплаты проезда. Кроме того, в новых контрактах предусмотрено появление автобусов особо большого класса длиной более 11,5 метров. Предполагается, что такой транспорт будет курсировать на наиболее загруженных маршрутах.