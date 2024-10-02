О ходе расселения граждан из аварийных домов отчитались городские власти

«3 договора заключено в отношении незастроенной территории в границах улиц Рокоссовского, Трехгорной — улиц Александровской, Трехгорной — Карьерной. Сейчас ведется работа по принятию решений о комплексном развитии территорий в отношении аварийных домов по улицам Карла Маркса, Запарина, Радищева, Яшина, Биробиджанской и ЖСК “Время”, Сурикова, Фурманова, а также в границах улиц Тихоокеанской — переулка Гупровского», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации.