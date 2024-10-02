На Кубани дефицит врачей, кондитеров и продавцов

Интересно, что несмотря на дефицит, уровень зарплат не всегда соответствует ожиданиям работников. Например, медианная зарплата дворников составляет всего 30 400 рублей, что является довольно низким показателем для такой важной работы. В то же время риелторы могут зарабатывать до 200 000 рублей, что объясняется комиссионными от сделок.