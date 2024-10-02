На Кубани дефицит врачей, кондитеров и продавцов

По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, в регионе выделяются несколько профессий, которые особенно остро нуждаются в специалистах. Это не только традиционные рабочие специальности, но и профессии, связанные с медициной и торговлей.
На данный момент самыми дефицитными профессиями на Кубани являются дворники — на одну вакансию приходится всего 0,7 резюме, риелторы — 0,9 резюме на вакансию, врачи — 1,1 резюме на вакансию, продавцы — 1,1 резюме на вакансию, токари, фрезеровщики и шлифовщики — 1,2 резюме на вакансию, повара, пекари и кондитеры — 1,3 резюме на вакансию.
Интересно, что несмотря на дефицит, уровень зарплат не всегда соответствует ожиданиям работников. Например, медианная зарплата дворников составляет всего 30 400 рублей, что является довольно низким показателем для такой важной работы. В то же время риелторы могут зарабатывать до 200 000 рублей, что объясняется комиссионными от сделок.