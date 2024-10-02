По нацпроекту БКД в Комсомольске-на-Амуре осталось сдать два объекта

В Комсомольске-на-Амуре завершается ремонт объектов улично-дорожной сети, который идёт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Дорожникам осталось сдать два объекта — автодорогу от посёлка «Большевик» в сторону посёлка Хальгасо и проспект Интернациональный от ул. Дзержинского до ул. Комсомольской, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Комсомольска-на-Амуре.