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По нацпроекту БКД в Комсомольске-на-Амуре осталось сдать два объекта

Ранее приёмочная комиссия приняла после ремонта 21 объект.

Источник: Мэрия Комсомольска

В Комсомольске-на-Амуре завершается ремонт объектов улично-дорожной сети, который идёт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Дорожникам осталось сдать два объекта — автодорогу от посёлка «Большевик» в сторону посёлка Хальгасо и проспект Интернациональный от ул. Дзержинского до ул. Комсомольской, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Комсомольска-на-Амуре.

На первом объекте подрядчик продолжает снимать верхний слой старого асфальта, готовит основание, ведёт укладку нового асфальта.

На проспекте Интернациональный дорожно-строительная фирма поднимает колодцы, завершает частичную замену бордюров, устраняет выявленные техническим надзором управления дорожной деятельности муниципалитета замечания.

Оба объекта планируется сдать до конца октября.

Ранее приёмочной комиссией, в которую входят представители УДД, подрядчиков, депутаты городской Думы, члены Общественного совета приняли после ремонта 21 объект.

Всего в этом году в Комсомольске-на-Амуре по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 23 объекта общей протяжённостью 34 км на сумму 580 млн. рублей.