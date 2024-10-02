В Геленджике побили рекорд по числу туристов

«Для этого многие санатории и здравницы курорта подготовили насыщенные программы по отдыху и оздоровлению. Сейчас в Геленджике время для тихого отдыха, когда можно спокойно и без суеты насладиться природой и красотой курорта», — сказал мэр Алексей Богодистов.