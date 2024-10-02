В Геленджике побили рекорд по числу туристов

В Геленджике побили рекорд последних трех лет по числу туристов. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своем telegram-канале.
С начала 2024 года курорт посетили 4 093 797 туристов. За весь 2023 год это число составило 4 055 000 туристов.
На октябрь гостиницы и отели забронированы на 70,7%, на ноябрь — 47,7%. В настоящее время гости активно бронируют номера на зиму.
«Для этого многие санатории и здравницы курорта подготовили насыщенные программы по отдыху и оздоровлению. Сейчас в Геленджике время для тихого отдыха, когда можно спокойно и без суеты насладиться природой и красотой курорта», — сказал мэр Алексей Богодистов.