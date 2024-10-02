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Росавиация обновила рекомендации по полетам в пространстве Ближнего Востока

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Росавиация после анализа обстановки на Ближнем Востоке рекомендовала авиакомпаниям РФ 2 октября выполнение полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака с 15:30 до 19:00 мск, 3 октября — с 09:00 до 19:00 мск, сообщило ведомство.

Источник: Reuters

«После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация обновила рекомендации по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака. 2 октября, в связи с угрозой безопасности полетов агентство рекомендует российским эксплуатантам выполнение полетов в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака в период с 15:30 до 19:00 мск. 3 октября полеты рекомендованы в период с 09:00 до 19:00 мск», — говорится в сообщении ведомства.