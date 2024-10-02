В Канске будут производить минераловатный утеплитель

— Импортозамещение в Красноярском крае активно развивается. С открытием новой линии наши предприниматели смогут получать качественные материалы. Это положительно скажется на строительной сфере и повысит стандарты жилищного строительства. Проект станет важным шагом к устойчивому развитию региона и создаст условия для привлечения дополнительных инвестиций в модернизацию производственных мощностей и внедрение современных технологий, — сказал Максим Ермаков, министр промышленности и торговли Красноярского.