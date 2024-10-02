В Канске будут производить минераловатный утеплитель

В Канске «Сибпромизол» (Группа компаний «МаякМеталл») будет выпускать минераловатный утеплитель разного размера и плотности. Региональный фонд развития промышленности предоставил предприятию на эти цели льготный заём 100 млн руб.
Предприятие будет производиться 40 тыс. тонн утеплителя в год. Отметим, что минераловатные утеплители применяются для теплоизоляции зданий. Также данный материал в перечнях критической импортозамещающей продукции в отрасли промышленности строительных материалов РФ и высокотехнологичной продукции.
После введения в эксплуатацию производственной линии каменной ваты появятся 128 новых рабочих мест. Объём выручки в течение пяти лет составит около 7,3 млрд руб., а налоговые поступления за время займа составят 1,3 млрд руб.
— Импортозамещение в Красноярском крае активно развивается. С открытием новой линии наши предприниматели смогут получать качественные материалы. Это положительно скажется на строительной сфере и повысит стандарты жилищного строительства. Проект станет важным шагом к устойчивому развитию региона и создаст условия для привлечения дополнительных инвестиций в модернизацию производственных мощностей и внедрение современных технологий, — сказал Максим Ермаков, министр промышленности и торговли Красноярского.