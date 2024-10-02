Что происходит и когда откроют подземку на Красных Партизан

Граждане устали от неудобств, ведь на месте локализованы медучреждения, пройти к которым затруднительно. Светофора приходится ждать по несколько минут, этого времени хватает, чтобы в ожидании зеленого сигнала у пешехода скопилась толпа. Тяжело приходится мамочкам с колясками и старикам. В непогоду ситуация может усугубиться. Проезд для авто в данном месте также остается затруднительным.