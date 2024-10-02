Что происходит и когда откроют подземку на Красных Партизан

Строительство подземного перехода на улице Красных Партизан в Краснодаре затянулось. Администрация города объяснила — почему, а подрядчик рассказал о том, что уже готово на объекте, сообщает ИА KrasnodarMedia.
В Краснодаре подземный переход на улице Красных Партизан в режиме строительства уже более полутора лет. Первый подрядчик не справился со своими обязательствами, после чего город заключил контракт с новым исполнителем, который планировал окончание работ к концу сентября. Но работы еще ведутся.
Граждане устали от неудобств, ведь на месте локализованы медучреждения, пройти к которым затруднительно. Светофора приходится ждать по несколько минут, этого времени хватает, чтобы в ожидании зеленого сигнала у пешехода скопилась толпа. Тяжело приходится мамочкам с колясками и старикам. В непогоду ситуация может усугубиться. Проезд для авто в данном месте также остается затруднительным.
В администрации Краснодара ИА KrasnodarMedia развеяли сомнения людей и объяснили небольшой сдвиг по срокам. Департамент транспорта и дорожного хозяйства информирует:
— В данный момент контракт на выполнение работ по строительству подземного перехода по ул. Красных Партизан находится на корректировке. Из-за этого сроки завершения строительства сдвигаются. Необходимость корректировки связана с переустройством подземных коммуникаций, — сообщили в мэрии города.
Сейчас рабочие бетонируют основной ход пешехода и лестничного схода, это необходимо, чтобы все полосы движения заработали полноценно. После чего запланированы остальные внутренние работы, а также благоустройство территории вокруг объекта. К слову сказать, благоустройство и отделку одной из сторон пешехода уже завершили на 90%.
Дело движется, пусть и с небольшим опозданием, а корректировки были необходимы. Подземный переход уже оснастили лифтом и даже произвели пуско-наладочные работы, в эксплуатацию подъёмник запустят по окончании строительства. Чтобы ускориться, сотрудники подрядной организации трудятся в две смены: дневную и ночную, то есть круглосуточно.
В администрации крайцентра также добавили, что открыть движение по ул. Красных Партизан планируется к концу октября — началу ноября.