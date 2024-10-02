Новосибирское метро закупит 20 новых вагонов за 5 миллиардов рублей

30 сентября в Новосибирске подвели итоги аукционов на поставку новых поездов метро, сообщает издание «Новая Сибирь». В течение полутора лет метрополитен должен получить 20 современных вагонов.
Было объявило два тендера на закупку вагонов моделей 81−725 (головной моторный), 81−726 (промежуточный моторный) и 81−727 (промежуточный безмоторный). Один из контрактов предполагает покупку пяти вагонов за собственные средства, второй — поставку еще 15 вагонов в лизинг.
Первый контракт на пять вагонов — то есть, целый поезд, — был заключен с одним поставщиком, чья заявка признана соответствующей. Цена сделки составит 863,7 млн рублей. В лизинговом аукционе участвовали два претендента, и победитель предложил цену на 7% ниже первоначальной: 4,083 млрд рублей за 15 вагонов.
Передача вагонов в Новосибирск начнется с октября 2025 года и завершится в марте 2026 года. Судя по приведённым номерам, это будут вагоны серии «Балтиец» или их аналоги, произведенные АО «Трансмашхолдинг».
Недавно стало известно о возможном подорожании проезда в метро до 40 рублей. Решение о повышении цен ещё не принято, однако по нормативным документам поднять стоимость можно будет не раньше 23 декабря 2024 года.