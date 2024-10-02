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В Новосибирске в мае 2025 года планируют завершить испытания самолета SSJ New

СибНИА им. С. А. Чаплыгина планирует завершить испытания пассажирского самолета SSJ New в мае следующего года.

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на заместителя директора СибНИА по научной работе Дмитрия Смирнова сообщает, что уже проведены испытания основных случаев нагружения крыла. В данный момент проводятся испытания по оперению и по фюзеляжу.

Стоит отметить, что в начале прошлого года фюзеляж и отъемные части крыла планера импортозамещенного SJ-100 доставили в столицу Сибири с завода ПАО «ОАК», который расположен в Комсомольске-на-Амуре. С Новосибирского авиазавода доставили горизонтальное и вертикальное оперение. Стенд для проведения испытаний был смонтирован в СибНИА.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что по указу Росавиации рейс S7 Новосибирск-Дубай задержится 2 октября.