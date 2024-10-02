В Новосибирске в мае 2025 года планируют завершить испытания самолета SSJ New

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на заместителя директора СибНИА по научной работе Дмитрия Смирнова сообщает, что уже проведены испытания основных случаев нагружения крыла. В данный момент проводятся испытания по оперению и по фюзеляжу.
Стоит отметить, что в начале прошлого года фюзеляж и отъемные части крыла планера импортозамещенного SJ-100 доставили в столицу Сибири с завода ПАО «ОАК», который расположен в Комсомольске-на-Амуре. С Новосибирского авиазавода доставили горизонтальное и вертикальное оперение. Стенд для проведения испытаний был смонтирован в СибНИА.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что по указу Росавиации рейс S7 Новосибирск-Дубай задержится 2 октября.