В Новосибирске в мае 2025 года планируют завершить испытания самолета SSJ New

Стоит отметить, что в начале прошлого года фюзеляж и отъемные части крыла планера импортозамещенного SJ-100 доставили в столицу Сибири с завода ПАО «ОАК», который расположен в Комсомольске-на-Амуре. С Новосибирского авиазавода доставили горизонтальное и вертикальное оперение. Стенд для проведения испытаний был смонтирован в СибНИА.