Эксплуатация торгового центра «Авангард» во Владивостоке запрещена судом

Прокуратура Владивостока провела проверку с привлечением специалистов в торговом центре «Авангард» и выявила более 40 нарушений пожарной безопасности, в том числе такие как: неработоспособность системы дымоудаления, отсутствие эвакуационных выходов, автоматической системы пожаротушения в технических помещениях, несоответствие противопожарных расстояний, что создает угрозу жизни и здоровью граждан.