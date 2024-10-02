Эксплуатация торгового центра «Авангард» во Владивостоке запрещена судом

Прокуратура в судебном порядке добивается устранения нарушений требований пожарной безопасности торговом центре «Авангард» в столице Приморского края. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и наложил запрет на эксплуатацию коммерческих площадей, сообщает ИА PrimaMedia.
Прокуратура Владивостока провела проверку с привлечением специалистов в торговом центре «Авангард» и выявила более 40 нарушений пожарной безопасности, в том числе такие как: неработоспособность системы дымоудаления, отсутствие эвакуационных выходов, автоматической системы пожаротушения в технических помещениях, несоответствие противопожарных расстояний, что создает угрозу жизни и здоровью граждан.
С целью устранения нарушений прокурор внес представление генеральному директору управляющей организации торгового центра. Достаточных мер к обеспечению безопасности граждан руководство торгового центра не приняло.
В результате прокурор района предъявил иск к собственникам торгового центра А. Ясину, С. Матвееву и АО «ТрансВиндФлот».
Суд удовлетворил ходатайство прокурора о применении обеспечительных мер на период рассмотрения требований по существу в виде запрета эксплуатации объекта.
Фактическое применение обеспечительных мер поставлено в прокуратуре на контроль.