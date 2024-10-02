Автодорогу от Перми-I до Мотовилихи спроектируют за 13,5 млн рублей

Речь идёт о проекте продления улицы Монастырской на участке от площади Трёх столетий до ПАО «Мотовилихинские заводы». Конкурс на поиск подрядчика, который проведёт проектно-изыскательные работы, был объявлен «Центром организации закупок». Как рассказывает издание, исполнителю контракта будет необходимо разработать документацию, а также пройти историко-культурную и государственную экспертизу проекта.