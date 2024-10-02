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Автодорогу от Перми-I до Мотовилихи спроектируют за 13,5 млн рублей

Она станет частью продления улицы Монастырской.

Проект автомобильной дороги от Перми-I до Мотовилихинских заводов оценили в 13,5 миллионов рублей, сообщает «Новый компаньон».

Речь идёт о проекте продления улицы Монастырской на участке от площади Трёх столетий до ПАО «Мотовилихинские заводы». Конкурс на поиск подрядчика, который проведёт проектно-изыскательные работы, был объявлен «Центром организации закупок». Как рассказывает издание, исполнителю контракта будет необходимо разработать документацию, а также пройти историко-культурную и государственную экспертизу проекта.

На новом участке дороги планируют создать двухполосную магистральную улицу с развитой инфраструктурой, включающей велосипедные дорожки, тротуары и освещение. Проект также должен предусматривать разворотную площадку и остановки для общественного транспорта. Работы необходимо завершить до 20 декабря 2024 года.

Заявки на конкурс принимаются до 21 октября.