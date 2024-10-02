Ещё один участок трассы в Омской области отремонтируют к середине октября

Ремонт ещё одного участка трассы Горьковское — Калачинск — Оконешниково завершат к середине октября этого года. Об этом губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своём телеграм-канале.
«Продолжаем ремонт участка дороги Горьковское — Калачинск — Оконешниково. Обновляем трассу благодаря национальному проекту “Безопасные качественные дороги”, — сообщил Виталий Хоценко.
Подрядчик обновляет дорожное полотно на 64−65 километре трассы. Работники подрядной организации ООО «СибРос» выполнили фрезерование деформированного слоя асфальта, укрепили основание с добавлением цемента. Сейчас в планах у организации укрепить обочины, установить дорожные знаки и нанести разметку. К середине октября этого года работы должны завершить.
В этом году обновили уже пять километров дороги на участке 40−45 километров. В прошлом году отремонтировали участки на 46−52 километре и 58−64 километре.