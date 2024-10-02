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В Самаре построят центр водных видов спорта

Проект планируется реализовать в 2024—2030 годах.

Источник: БЕЛТА

Региональное министерство спорта направило в управление капительного строительства плановое задание на возведение центра водных видов спорта в Самаре. Об этом Волга Ньюс сообщили представители ведомства.

«Центр водных видов спорта будет предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований национального и международногоуровня по различным видам спорта в соответствии с правилами, установленными международной федерацией FINA», — сообщили в минспорта.

Плановое задание предусматривает обустройство в здании центра следующих объектов:

универсальный бассейн размером 50×26 м на 10 дорожек с перемещаемой разделительной перегородкой и трибуной на 1000 мест;

разминочный бассейн размером 26×25 м (10 дорожек) и глубиной от 1,8 м и до 3 м;

детский бассейн размером 6×10 м и глубиной 0,8−1,05 м;

ванна с прыжковыми устройствами на 5 м и на 10 м;

тренировочный, тренажерный и хореографический залы;

зал «сухого» плавания;

конференц-зал 60 человек;

медико-восстановительный центр, в том числе массажные кабинеты;

четыре бани сухого жара и парные.

Сейчас чиновники ведут поиск земельных участков под строительство центра. Одним из вариантов рассматривается территория, прилегающая к стадиону «Солидарность Самара Арена».

Строительство планируется осуществлять с привлечением средств федерального бюджета. Заявку минспорта будет готовить совместно с минстроем.

строительство